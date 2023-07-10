«Партизани» — БАТЭ. Остаётся только скучать по временам с Гончаренко

В прежние времена клуб из Борисова часто играл в ЛЧ, но последователи Виктора Михайловича так не могут.

11 июля состоится матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Партизани» — БАТЭ. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу белорусского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех команды из Тираны оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Партизани» — БАТЭ 11 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Партизани» — БАТЭ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Партизани» — БАТЭ (11.07.2023)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в турнир, есть возможность пройти отбор. На 11 июля запланировано 10 встреч первого квалификационного раунда. В одной из них на стадионе «Эйр Албания» в Албании местный «Партизани» примет БАТЭ.

«Партизани» — один из самых старых и титулованных клубов Албании. За более чем 70-летнюю историю существования он 16 раз становился чемпионом Суперлиги, 15 раз брал Кубок страны и трижды выигрывал Суперкубок. Однако, как и многие лидеры других стран с низким уровнем развития футбола, клуб из Тираны практически всегда неудачно выступал в еврокубках.

Барриос объявил о решении остаться в «Зените».

За последние пять лет «Партизани» ни разу не удавалось пройти дальше второго квалификационного раунда в еврокубках. Да и до второго-то он добрался за этот период времени всего один раз — в сезоне-2021/2022. Тогда в первом раунде клуб обыграл молдавский «Сфынтул Георге» (8:4, по сумме двух матчей). Дальше не пустил «Базель» (0:5, по сумме двух игр).

Уровень албанского первенства крайне низкий, поэтому такие результаты не удивляют. По итогам минувшего сезона «красные быки» стали чемпионами Албании, но в первом раунде квалификации Лиги конференций они уступили не самому сильному грузинскому «Сабуртало».

В первом матче «Партизани» одержал победу со счётом 1:0. Во втором, на домашнем стадионе, потерпел поражение (0:1, по пенальти 4:5). Грядущая встреча — хорошая возможность для «красных быков» поправить статистику выступлений в еврокубках.

«Барселона» завершила трансфер нападающего Витора Роке.

Когда-то БАТЭ творил сенсации. Он дважды выходил в групповой этап Лиги чемпионов, а также столько же доходил до 1/16 финала Лиги Европы. Вот только всё это было в прошлом десятилетии. В те времена руководил жёлто-синими Виктор Гончаренко, возглавляющий «Урал».

С тех пор расклад сил сильно изменился, и не в пользу БАТЭ. Уровень белорусского чемпионата снизился, а клуб из города Борисов утратил доминирующую роль. По результатам минувшего розыгрыша чемпионата Беларуси он занял только третье место в турнирной таблице.

Право сыграть в квалификации Лиги чемпионов БАТЭ получил лишь потому, что солигорский «Шахтёр» и «Энергетик-БГУ» попали под санкции. Их лишили золотых и серебряных медалей из-за договорных матчей. Также команды подверглись списанию очков и денежным штрафам.

За последние три года БАТЭ ни разу не сумел пробраться дальше второго квалификационного раунда в еврокубках. В отборочном турнире Лиги Европы он уступил софийскому ЦСКА (0:2), а в квалификации Лиги конференций проиграл «Динамо» Батуми (по сумме двух матчей 2:4) и «Коньяспору» (0:5, по сумме двух игр).

При таком раскладе в победу белорусского клуба в предстоящем матче верится с трудом. Добавляет сомнений то, что встреча состоится в Албании. Возможно, в ответной игре БАТЭ сумеет добыть победу и пройти в следующий этап отборочного турнира Лиги чемпионов.

Поставить на то, что «Партизани» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Прошлый сезон наглядно показал, насколько сильно упал уровень белорусского первенства. Ни один из четырёх клубов не сумел пройти в третий раунд Лиги конференций.

«Торино» возобновил переговоры по трансферу Алексея Миранчука.

«Красные быки» вряд ли забьют много. У них сильно ограничены резервы, в частности атакующего плана. За 36 туров в чемпионате Албании они забили только 56 голов. Учитывая уровень соперников, это немного. Также стоит отметить, что БАТЭ за 30 туров в чемпионате Беларуси пропустил только 21 мяч. Меньше лишь у солигорского «Шахтёра».

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Партизани» — БАТЭ 11 июля 2023 года

Не без удачи получившему путёвку в квалификацию Лиги чемпионов БАТЭ вряд ли удастся обыграть чемпиона Албании на его же стадионе. Команды выглядят примерно равными по силе, но фактор домашнего поля даёт «Партизани» солидное преимущество. Учитывая то, что у него не очень мощная атака, а у жёлто-синих довольно надёжная оборона, полагаем, сыграет 1Х и ТМ 3.5 мяча.

Ставка: «Партизани» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.78.

Экспресс с коэффициентом 7.58.

Леонардо: ради блага «ПСЖ» пришло время отпустить Мбаппе.

Сёмин сравнил карьеры Миранчука и Кварацхелии в Италии.

У Килиана Мбаппе во Франции резко упал рейтинг популярности.

Семак: зачем «Зениту» Фернандес? Вы ещё спросите, зачем нам Месси или Роналду.