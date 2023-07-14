«Севилья» — «Кордова»: дата и время начала товарищеского матча, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 14 июля, состоится товарищеский матч между «Кордовой» и «Севильей». Обе команды начинают подготовку к старту сезона-2023/2024.

Встреча состоится в Херес-де-ла-Фронтера (Испания) на поле отеля «Барсело Монтекастильо» и начнётся в 20:00 мск. На территории России прямая трансляция встречи будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

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В минувшем сезоне «Севилья» за 38 туров набрала 49 очков и заняла лишь 12-е место в Ла Лиге. Однако андалусийцы в седьмой раз в истории (рекорд) стали победителями Лиги Европы/Кубка УЕФА и в новом сезоне выступят в Лиге чемпионов.

«Кордова» в сезоне-2022/2023 выступала в Первом дивизионе Королевской испанской футбольной федерации — третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Испании после Примеры и Сегунды. «Халифы» заняли девятое место в группе 1.

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