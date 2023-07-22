«Пари Нижний Новгород» – «Зенит»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари Нижний Новгород» – «Зенит» в 1-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: гол с первой по 30-ю минуту — нет за 2.04.

«Пари НН» у себя в Нижнем Новгороде будет принимать петербургский «Зенит», победителя чемпионата страны прошлого сезона, позапрошлого, позапозапрошлого. В общем, «Зенит» выигрывает, и выигрывает с отрывом, плюс он ещё выигрывает Суперкубок уже четвёртый раз подряд. Но сам футбол «Зенита» оставляет желать лучшего.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Малком, скорее всего, команду покидает, это, безусловно, отразится и на игровом потенциале «Зенита», и на настроении бразильцев, потому что Малком всегда был такой зажигалочкой. Ну и, как бы ни старался сейчас Семак что-то придумать, что-то перестроить, не получается пока у «Зенита». И в матчах на Кубке Pari Премьер мы это видели в Петербурге, и в игре с ЦСКА КПД «Зенита», xG был катастрофически низок. Клаудиньо какой-то поникший играет, Ду Кейрос играет нестабильно, в середине с уходом Вендела и Кузяева есть проблемы. Есть проблемы в обороне, но, возможно, дебютирует Марио Фернандес. Не знаю там по Эраковичу, пока вопрос открытый. Ну, посмотрим.

Два года подряд «Зенит» открывает сезон матчем с командами Сергея Юрана. В прошлом сезоне не удалось обыграть «Химки» — была ничья 1:1. И ещё «Зенит» в концовке отскочил. Я думаю, что «Пари НН» поставит свои знаменитые юрановские капканы — три центральных защитника, плотно насытит середину поля. «Зениту» будет очень-очень сложно, тем более сейчас «Зенит» под нагрузками и не очень хорошо бежит. Ещё разгонится «Зенит», безусловно, но сейчас команда, на мой взгляд, не очень подвижна.

Поэтому мне кажется, если голы будут, то, скорее всего, во втором тайме или в конце первого тайма, когда накопится определённая усталость. Я бы взял вариант, что с первой по 30-ю минуту гола не будет за хороший коэффициент 2.04», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.15.

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