Представляем вашему вниманию прогноз на матч Первой лиги «Акрон» — «Арсенал».

Ставка: победа «Акрона» с форой (-1) за 2.85.

«Акрон» вышел на первое место в таблице после уверенной победы в минувшем туре в матче с «Волгарём». Хозяева выиграли со счётом 4:1, продемонстрировав качественное общекомандное взаимодействие во всех линиях. При этом стоит учитывать, что они прибыли в Астрахань не в самом оптимальном составе, оставшись без помощи Максима Палиенко, Джамалдина Ходжаниязова и Неманьи Анджелковича, но кадровые потери тренерскому штабу удалось нивелировать. Стоит отметить мощное выступление Эльдарушева, забившего два мяча в ворота соперника.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Арсенал» второй тур подряд завершил ничейным исходом без забитых мячей. Состав туляков претерпел довольно сильные изменения в межсезонье, поэтому главный тренер Александр Сторожук сделал выбор в пользу закрытой оборонительной схемы. Практически нет игры в позиционном нападении, а форварды Джонатан Окоронкво и Рустам Халназаров не могут найти взаимопонимание на поле.

«Акрон» на старте сезона выглядит очень мощно. Хорошо работает позиционное нападение, и оборона редко допускает ошибки. Хотя «Арсенал» плотно закроет всё свободное пространство перед собственной штрафной, подопечные Калешина сумеют найти лазейку и забить. Рекомендуем изучить ставку на победу «Акрона» с форой (-1) за коэффициент 2.85.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

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