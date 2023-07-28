2-й тур РПЛ: кто с кем сыграет, расписание матчей, где смотреть онлайн

В субботу, 29 июля, стартует 2-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В стартовый день игрового уикенда состоятся три матча, в воскресенье пройдут четыре встречи, а заключительный матч тура состоится в понедельник, 31 июля. Прямые трансляции матчей можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Премьер».
Расписание трансляций 2-го тура РПЛ сезона-2023/2024:
Суббота, 29 июля
«Крылья Советов» — «Динамо» (начало в 15:00 мск)
«Урал» — «Пари Нижний Новгород» (17:30)
«Ростов» — «Зенит» (20:00)
Воскресенье, 30 июля
Рубин» — «Оренбург» (15:00 мск)
«Факел» — «Локомотив» (17:30)
«Ахмат» — ЦСКА (20:00)
«Краснодар» — «Сочи» (20:00)
Воскресенье, 31 июля
«Спартак» — «Балтика» (19:30 мск)
Экспресс с коэффициентом 8.98.
У защитника сборной Австрии Лайнера выявили рак.
Верратти согласовал условия контракта с саудовским «Аль-Хилялем».
- 28 июля 2023
-
11:00
-
10:00
- 27 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 26 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 июля 2023
-
19:34
-
19:00
-
18:00