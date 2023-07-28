Когда и во сколько матчи 2-го тура РПЛ, в каких городах будут играть

В субботу, 29 июля, стартует 2-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В стартовый день игрового уикенда состоятся три матча, в воскресенье пройдут четыре встречи, а заключительный матч тура состоится в понедельник, 31 июля. Прямые трансляции матчей можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Премьер».

Расписание трансляций 2-го тура РПЛ сезона-2023/2024:

Суббота, 29 июля

«Крылья Советов» — «Динамо» (начало – в 15:00 мск);

«Урал» — «Пари Нижний Новгород» (17:30);

«Ростов» — «Зенит» (20:00).

Воскресенье, 30 июля

Рубин» — «Оренбург» (15:00 мск);

«Факел» — «Локомотив» (17:30);

«Ахмат» — ЦСКА (20:00);

«Краснодар» — «Сочи» (20:00).

Воскресенье, 31 июля

«Спартак» — «Балтика» (19:30 мск).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

У защитника сборной Австрии Лайнера выявили рак.

Верратти согласовал условия контракта с саудовским «Аль-Хилялем».

«Милан» объявил о переходе Чуквезе.