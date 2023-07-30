Гран-при Бельгии Формулы-1: во сколько начало, кто фаворит, какие прогнозы
Поделиться
Сегодня, 30 июля, пройдёт очередная гонка в календаре Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Начало — в 16:00 мск.
Формула-1 2023. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
30 июля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось
Фаворитом аналитики видят Макса Ферстаппена, поставить на победу пилота «Ред Булл» коэффициентом 1.22. Сделать ставку на его напарника, мексиканца Серхио Переса, можно за 6.40. Шансы Льюиса Хэмилтона оценили коэффициентом 14.00, а на Шарля Леклера дают коэффициент 17.00.
Вчера на автодроме в Спа прошла спринтерская гонка, в которой победил Ферстаппен. Второе место занял пилот «Макларена» Оскар Пиастри, а третьим стал гонщик «Альпин» Пьер Гасли.
Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей.
Экспресс с коэффициентом 10.92.
«Гоночный инцидент». Хэмилтон – о столкновении с Пересом.
Комментарии
- 30 июля 2023
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
05:30
- 29 июля 2023
-
21:00
-
20:34
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 28 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
Партнерский контент