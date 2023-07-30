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Гран-при Бельгии Формулы-1: во сколько начало, кто фаворит, какие прогнозы

Сегодня, 30 июля, пройдёт очередная гонка в календаре Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Начало — в 16:00 мск.

Фаворитом аналитики видят Макса Ферстаппена, поставить на победу пилота «Ред Булл» коэффициентом 1.22. Сделать ставку на его напарника, мексиканца Серхио Переса, можно за 6.40. Шансы Льюиса Хэмилтона оценили коэффициентом 14.00, а на Шарля Леклера дают коэффициент 17.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вчера на автодроме в Спа прошла спринтерская гонка, в которой победил Ферстаппен. Второе место занял пилот «Макларена» Оскар Пиастри, а третьим стал гонщик «Альпин» Пьер Гасли.

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Экспресс с коэффициентом 10.92.

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