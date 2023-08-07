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Касаткина — Мертенс: букмекеры назвали фаворитку матча 1-го круга турнира WTA в Монреале

Касаткина — Мертенс: букмекеры назвали фаворитку матча 1-го круга турнира WTA в Монреале
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В ночь с 7 на 8 августа на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада) пройдут матчи первого круга. В одном из них сыграют россиянка Дарья Касаткина и бельгийка Элисе Мертенс. Ориентировочное начало встречи — в 2:00 мск.

Букмекеры считают фавориткой 26-летнюю россиянку. Победу Дарьи оценили коэффициентом 1.57. Поставить на успех 27-летней бельгийки можно за 2.42. Победа Касаткиной с форой (-3.5) гейма идёт с коэффициентом 2.01, успех Мертенс с форой (+3.5) оценили в 1.79.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Касаткина — 14-я ракетка мира. Мертенс на данный момент располагается на 30-м месте в мировом рейтинге. Во втором круге турнира в Монреале победитель этого матча встретится с сильнейшей теннисисткой в паре Анна Блинкова (Россия) — Чжан Шуай (Китай).

Монреаль. 1-й круг
08 августа 2023, вторник. 02:00 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Экспресс с коэффициентом 20.73.

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