Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира в Монреале Элисе Мертенс — Дарья Касаткина.

Ставка: победа Дарьи Касаткиной в двух сетах за 2.33.

Элисе Мертенс вновь не повезло со жребием, уже на втором турнире подряд она встречается с Дарьей Касаткиной. Эксперты видят в россиянке явного фаворита, что не может удивлять. Бельгийка менее стабильна, она допускает очень много ошибок на задней линии, тогда как Дарья подобными преимуществами всегда пользуется. Мертенс в нынешнем сезоне лучше играла на более медленных покрытиях, она часто не справляется с быстрым темпом и мощными подачами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поэтому ей едва ли удастся затянуть эту встречу. Кроме того, с турниром в Монреале Касаткина связывает большие надежды, ведь до последнего турнира «Большого шлема» в году остаётся не так много времени. Экономить силы больше незачем, пора показать максимум. Рассмотрим победу Дарьи Касаткиной с форой по сетам (-1.5) с коэффициентом 2.33.

Экспресс с коэффициентом 20.73.

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