«Авангард» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру Sochi Hockey Open

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч предсезонного турнира «Авангард» — «Адмирал».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.06.

«Не так уж и часто краткосрочные турниры выигрываются заблаговременно. Обычно это случается, когда в таком турнире есть ярко выраженный фаворит, например, команда КХЛ в турнире клубов ВХЛ. Но когда соперники равны или почти равны, подобное редко увидишь. Да ещё когда досрочный победитель совсем не великий и ужасный СКА, а куда более скромный «Адмирал». Который теперь имеет полное право если не совсем «забить» на матч последнего тура, то, по крайней мере, отнестись к нему с большой прохладцей. Что делает вопрос о победителе предстоящего матча почти решённым.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Понятно, что «Адмирал» будет творить, а «Авангард» пахать и рожать результат. Бывают случаи, когда творцам везёт – вот попёрло и всё тут. Но чаще результата добиваются не творцы, а пахари. Поэтому я без особых раздумий и треволнений предсказываю не простую, а, скорее, рабоче-крестьянскую победу «ястребов». Которые от своего пика формы находятся куда дальше, чем «Адмирал», но которые в целом значительно мощнее и основательнее», — сказал Лебедев.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 08 августа 2023, вторник. 15:00 МСК Авангард Омск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 15.68.

Уилсон: Овечкин — удивительный лидер.

Иван Федотов: во время службы в армии прочитал книгу Гвардиолы.

Тамбиев: победа на Sochi Hockey Open — это большой шаг вперёд для «Адмирала».