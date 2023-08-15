Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Марсель» — «Панатинаикос»

Прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Марсель» — «Панатинаикос»
Аудио-версия:
Комментарии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Панатинаикос».

Ставка: победа «Марселя» с форой (-1) за 1.93.

«Марселю» предрекали провал из-за ухода Хорхе Сампаоли с поста тренера накануне старта турнирной дистанции, однако Игор Тудор достойно справился со своими задачи, выстроив мощную контратакующую игровую модель и завершив сезон-2022/2023 в Лиге 1 на третьей строчке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Летом хорватский специалист покинул пост главного тренера, который вскоре занял Марселино Гарсия Тораль, неплохо зарекомендовавший себя в Примере. Однако, с 57-летним испанским специалистом у руля «южане» не впечатляют качеством игры, допуская много ошибок в обороне и отличаясь инертностью в атаке — в двух официальных матчах текущего сезона футболисты нанесли 18 ударов по воротам, но лишь пять из них пришлись в створ.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2023, вторник. 22:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бело-голубые обладают впечатляющим атакующим потенциалом и присоединившийся летом к «южанам» Пьер-Эмерик Обамеянг должен добавить креатива. В двух матчах за 109 минут на поле он результативными действиями не отмечался, но недооценивать голевое чутье габонца не стоит.

Рекомендуем ставку на победу «Марселя» с форой (-1) за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 11.36.

Президент «Урала» сообщил, что клуб больше не ведёт переговоры по Марадишвили.

«Челси» сообщил о подписании контракта с опорником Кайседо.

Малком оформил хет-трик в дебютном матче в чемпионате Саудовской Аравии.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023