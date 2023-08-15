Прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Марсель» — «Панатинаикос»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Панатинаикос».

Ставка: победа «Марселя» с форой (-1) за 1.93.

«Марселю» предрекали провал из-за ухода Хорхе Сампаоли с поста тренера накануне старта турнирной дистанции, однако Игор Тудор достойно справился со своими задачи, выстроив мощную контратакующую игровую модель и завершив сезон-2022/2023 в Лиге 1 на третьей строчке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Летом хорватский специалист покинул пост главного тренера, который вскоре занял Марселино Гарсия Тораль, неплохо зарекомендовавший себя в Примере. Однако, с 57-летним испанским специалистом у руля «южане» не впечатляют качеством игры, допуская много ошибок в обороне и отличаясь инертностью в атаке — в двух официальных матчах текущего сезона футболисты нанесли 18 ударов по воротам, но лишь пять из них пришлись в створ.

Бело-голубые обладают впечатляющим атакующим потенциалом и присоединившийся летом к «южанам» Пьер-Эмерик Обамеянг должен добавить креатива. В двух матчах за 109 минут на поле он результативными действиями не отмечался, но недооценивать голевое чутье габонца не стоит.

Рекомендуем ставку на победу «Марселя» с форой (-1) за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 11.36.

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