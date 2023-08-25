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«Сельта» — «Реал»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании

«Сельта» — «Реал»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании
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Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 1.75.

«Реал» пока не провёл ни одного матча на «Сантьяго Бернабеу», но это не мешает ему стабильно набрать очки.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сельта» — одна из самых удобных команд для «Реала» в последние годы. В последних 18 очных матчах у «Реала» 16 побед и две ничьих. У «Сельты» есть определённые проблемы с составом, с атакой.

Испания - Примера . 3-й тур
25 августа 2023, пятница. 22:30 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сейчас «Реал» учится жить без Куртуа, Милитао и Бензема, но эта команда умеет переворачивать не самые удачные игры. «Реалу» сейчас очень важно идти без потерь. Думаю, что «Реал» своё возьмёт в матче в Виго. Моя ставка – победа «Реала», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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