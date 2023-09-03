ЦСКА — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Адмирал».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.91.

«Ну, скажу я вам, новая домашняя форма ЦСКА – вырви глаз. Откуда столько черноты там, где всегда был синий цвет? Впрочем, армейцы вправе изгаляться в собственном дизайне столько, сколько их душенькам угодно. В матче открытия они сыграли неплохо, хоть и потряхивало их в течение всего матча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь потряхивать будет «Адмирал», поскольку у них будет первый матч в сезоне. А у ЦСКА всё должно успокоиться и устаканиться. Федотов должен закончить психовать, и одного этого должно быть достаточно, чтобы одолеть дальневосточников. Которые в прошлом сезоне, конечно, прыгнули выше головы, но всё равно им от большой кучи брутальных перелётов в новом сезоне никуда не деться. А они суммарно любую команду пришибают.

Вот именно потому, что для ЦСКА это будет уже второй матч сезона, а для «Адмирала» только первый, я и вижу армейцев не просто фаворитами предстоящей игры, а практически однозначными победителями. Потому что приморцам ещё надо будет найти себя, а армейцы это уже сделали. Поэтому победа ЦСКА в основное время с преимуществом в счёте от двух шайб и более», — сказал Лебедев.