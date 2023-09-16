«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.16.

«Манчестер Юнайтед» примет дома «Брайтон» в 5-м туре АПЛ. «Чайки» лучше стартовали в новом розыгрыше Премьер-лиги, сейчас они идут выше в таблице. Однако я думаю, что «красные дьяволы» добьются тут победы.

У «Ман Юнайтед» полно проблем на старте сезона. Клуб пока чередовал победы с поражениями. Да и виктории команды тен Хага над «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Ноттингем Форест» нельзя было назвать доминирующими. Перед паузой на матчи сборных «красные дьяволы», кажется, могли бы навязать борьбу «Арсеналу». Но под конец матча «МЮ» пропустил два мяча и проиграл 1:3.

Помимо результатов, у команды есть проблемы с составом. И дело тут не только в количестве травмированных. Буквально за несколько недель от тренировок с командой были отстранены два полузащитника – Санчо и Антони, по разным причинам. В общем, у тен Хага сезон только начался, а проблем уже много.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Неудивительно, что «Брайтон» на фоне «МЮ» выглядит не так плохо. В четырёх турах «чайки» только один раз потерпели неудачу – 1:3 от «Вест Хэма». В остальных противостояниях подопечные Де Дзерби выигрывали, в том числе у «Ньюкасла» (3:1) и у «Вулверхэмптона» (4:1). В таблице «Брайтон» идёт на шестом месте.

Да, сейчас трудно поверить в то, что «МЮ» резко начнёт только выигрывать. Однако во время паузы на матчи сборных у тен Хага было время, чтобы решить некоторые вопросы в команде. Состав у «Юнайтед» большой, много сильных игроков. Так что я уверен, что у себя дома «красные дьяволы» настроятся на уверенную победу.

«Ман Юнайтед» будет нелегко с «Брайтоном», но в итоге он всё же победит», — сказал Павлюченко.