«МЮ» — «Брайтон». Эрик тен Хаг суров, но справедлив

Дисциплина и наказание за плохую работу на поле — две составляющие успеха «красных дьяволов».

16 сентября состоится матч 5-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Начало — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: коэффициент на «красных дьяволов» составляет 2.20, а на победу «чаек» можно поставить за 2.95. Ставки на ничью принимают за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» 16 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.75. Ставку на победу «красных дьяволов» с точным счётом 2:1 можно сделать за 9.50.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» (16.06.2023)

16 сентября нас ожидает несколько матчей в АПЛ, в том числе встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном». Игра пройдёт на «Олд Траффорд», и хозяева начнут выходные на 11-м месте с шестью очками, а гости — на шестой строчке с девятью очками.

«Красные дьяволы» выйдут на игру после поражения «Арсеналу» со счётом 1:3. Это случилось как раз перед перерывом на международные матчи. Манкунианцы забили первыми на 27-й минуте, но практически сразу же пропустили. После того как в конце игры был отменён гол «МЮ», забили уже «канониры» на 96-й минуте, а ещё через пять минут поймали соперника на контратаке.

По факту подопечные тен Хага проиграли уже после 96-й минуты. Если бы судья не добавил так много, они могли бы набрать очко. Поражение от «Арсенала» означает, что «Манчестер Юнайтед» выиграл только две встречи и столько же проиграл.

Всего «красные дьяволы» выиграли шесть из последних восьми матчей Премьер-лиги, причём победы были одержаны над «Вулверхэмптоном» (дважды), «Челси», «Фулхэмом» и «Ноттингемом» дома, а на выезде – над «Борнмутом». На своём поле «Манчестер Юнайтед» не проигрывает в 20 последних встречах АПЛ.

«Брайтон» отправляется на «Олд Траффорд», одержав в прошлом матче уверенную победу над «Ньюкаслом» со счётом 3:1. Примечательно, что все три гола забил Эван Фергюсон. Этот результат – полностью его заслуга.

Победа над «сороками» означает, что «чайки» выиграли три из четырёх встреч АПЛ в этом сезоне. Они также обыграли «Лутон Таун» и «Вулверхэмптон» – с одинаковым счётом 4:1. Единственное поражение клуб потерпел от «Вест Хэма» – 1:3.

Тенденции показывают, что «Брайтон» предпочитает результативный футбол. Все четыре матча чемпионата Англии заканчивались тоталом больше 3.5 мяча и обе забьют.

У «МЮ» из-за травм отсутствуют Мэйсон Маунт и Кобби Майну. Есть сомнения в готовности Люка Шоу, Софьяна Амрабата и Рафаэля Варана. Джейдон Санчо тренируется по индивидуальной программе до решения вопроса. Напомним, тен Хаг был недоволен работой футболиста, оставив его вне заявки, на что тот ответил критикой тренера. Теперь он будет наказан.

В составе «Брайтона» остаётся под вопросом участие Эвана Фергюсона – автора хет-трика в матче с «Ньюкасл Юнайтед». Также травмированы Дэнни Уэлбек, Якуб Модер и Хулио Энсисо.

Мы ожидаем, что в этой игре будет много голов, причём обе команды забьют. В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» не был столь убедительным, но у него отличная статистика домашних выступлений. «Брайтон», в свою очередь, предпочитает результативный футбол.

Ставка на тотал больше 3.5 мяча и обе забьют за 2.20 выглядит вполне оправданной. Тен Хаг может отстранить от заявки любого, кто будет не так усердно тренироваться и выкладываться на поле, поэтому его команда всегда мотивирована.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.20.