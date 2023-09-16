«МЮ» — «Брайтон»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Брайтон».

Ставка: индивидуальный тотал больше 2.5 углового у «МЮ» в первом тайме за 2.03.

«После паузы возвращается большой футбол. Поговорим о том, что происходит в Англии. Там будет большая игра, в которой «МЮ» примет «Брайтон».

Международная пауза была на руку «МЮ», потому что поражение от «Арсенала» опять обнажило много проблем. Кроме того, Антони и Санчо пока вне игры, огромное количество травм. В общем, тен Хагу было чем заняться, а у всего коллектива было время перезагрузиться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Брайтон», в свою очередь, вряд ли хотел паузу. Там-то как раз всё было хорошо. Была победа над «Ньюкаслом», а эту игру Де Дзерби назвал очень качественной. В общем, «Брайтон» приезжает в гости к «МЮ», где уже очень давно не было ничейных результатов.

Я бы в этом матче порассуждал об угловых. Мне кажется, что после паузы, после поражения от «Арсенала» «МЮ» побежит с первых минут игры, а значит, добежит и до угловых. Мне кажется, что тотал в 2.5 углового «МЮ» в первом тайме — это отличный вариант за приличный коэффициент», — сказал Казанский.