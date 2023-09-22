«Динамо» Минск — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Витязь».

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТБ 4.5 за 1.86.

«Ждали в Беларуси открытия хоккейного сезона, ждали, терпели шесть выездных матчей, которые «Динамо» лихо начало, но совсем плохо закончило. И дождались, но приехал «Локомотив» и изгадил всю малину. Из первого домашнего матча стало ясно, что у «зубров» имеются проблемы и они достаточно серьёзные. Но настолько ли серьёзные, чтобы и «Витязь» после шести поражений кряду смог из столицы братской Беларуси что-то увезти?

Лучшие прогнозы на сегодня.

В отличие от «Динамо», «витязи» начинали сезон дома, причём длинной серией из семи матчей, в которых сумели выиграть лишь однажды. На выезде подмосковная команда дважды проиграла, и есть немалые предпосылки к тому, что может проиграть и третий раз подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем, налицо бодание двух лузеров с непонятным итогом. У «Динамо» всё-таки шансов больше, хотя бы потому, что «зубры» играют дома. Поэтому предполагаю упорный матч с тоталом от 4.5. По итогам этого матча хозяева всё-таки наберут два очка, но не факт, что управятся в основное время. Поэтому ставим на непроигрыш», — сказал Лебедев.