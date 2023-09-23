«Крылья Советов» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Сочи» в 9-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: индивидуальный тотал «Крыльев Советов» больше 1.5 за 2.06.

«9-й тур РПЛ начинается матчем в Самаре. «Крылья», забившие больше всех в этом чемпионате, принимают дома футбольный клуб «Сочи», который поменял тренера, точнее, вернул старого. Александр Точилин уже дебютировал, снова дебютировал на посту главного тренера в кубковой игре с ЦСКА. И он не проиграл: «Сочи» сыграл вничью 1:1 в основное время, но уступил в серии пенальти. «Сочи» играл достаточно легко, подвижно, много моментов не реализовал, как всегда, «отличился» Мелкадзе, загубивший три-четыре момента, но надо признать, что у ЦСКА был полуторный состав, и поэтому «Сочи» так на свежачка выглядел неплохо.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь «Крылья». Будет, как мне кажется, совсем иная история. «Крылья» сейчас тоже хорошо смотрятся — и с тем же ЦСКА в чемпионате, и обыграли на выезде «Балтику» в Кубке России. При этом важное событие произошло: забил Писарский, который долгое время не забивал.

«Крылья» играют дома. Да, будет отсутствовать основной защитник, капитан — Александр Солдатенков, но сыграет тот же Матео Барач. Я думаю, что это не проблема. Главное, что впереди все живы и здоровы, кроме Цыпченко. Возможно появление Ежова уже в этом матче. «Крылья» — команда быстрая, подвижная, много создающая, в этом сезоне хорошо реализует. Мне кажется, если они включат максимальные обороты, «Сочи» будет сложно сдержать атаку самарцев. И я бы взял вариант «индивидуальный тотал «Крыльев» больше 1.5» за хороший коэффициент 2.06», — сказал Генич.