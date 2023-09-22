«Крылья Советов» — «Сочи». Осинькин на высоте, а Точилин утопает в проблемах

От игры самарцев приятные впечатления, а вот у «барсов» есть большие трудности.

23 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи». Начало игры — в 14:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 1.95. Шансы сочинцев оценили в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи» 23 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Крылья Советов» — «Сочи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи» (23.09.2023)

Сезон РПЛ набирает обороты и пришло время для 9-го тура. В одном из матчей 23 сентября 2023 года «Крылья Советов» будут принимать «Сочи» на стадионе «Солидарность арена». Начало встречи запланировано на 14:00 мск. Пока дела у самарцев идут неплохо, чего не скажешь о сочинцах.

Подопечные Осинькина бодро начали розыгрыш чемпионата России и после восьми матчей находятся на третьей строчке, набрав 15 очков. Нужного результата «Крылья Советов» добиваются в основном благодаря качественному нападению. Они забили больше остальных команд РПЛ – 19 мячей, но пропустили тоже немало – 11.

Лучше всего самарцы выступают дома. В четырёх встречах на своём поле команда выиграла трижды и один матч завершила вничью. За этот отрезок ей удалось забить 13 мячей, пропустив всего пять. В РПЛ подопечные Осинькина не проигрывают в трёх встречах кряду, победив «Балтику» (2:1) и «Факел» (3:0). В игре с ЦСКА клуб устроил ничейный результат – 2:2. Недавно самарцы обыграли в Кубке России калининградцев со счётом 2:1.

В тот день наконец-то забил Владимир Писарский, который не мог этого сделать около полугода. Тренер подчеркнул, что футболисту мешало давление, а он очень эмоциональный и давно хотел забить. Лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» пока является Гленн Бейл – три гола и два ассиста. Недавно он высказался, что если проживёт ещё три года в России, то сменит гражданство.

«Сочи» занимает 13-е место в турнирной таблице, которое отправляет команду в стыки. За восемь туров «барсы» выиграли только два матча, проиграв все остальные. Хуже всего команда выступает на выезде – четыре поражения с общим счётом 1:9.

Если принять во внимание ещё и кубковые встречи, то сочинцы проигрывают на протяжении пяти матчей, а всего за 10 игр победили только раз – «Ростов» (4:0). Совсем недавно «Сочи» уступил в Кубке России ЦСКА (1:1, 2:4 пен.). Из-за неудовлетворительных результатов руководство «барсов» уволило Хохлова, а новым тренером стал Александр Точилин.

После поражения от армейцев наставник в интервью отметил, что завтра ему могут сказать, что он больше не тренер «Сочи». Вряд ли такой вариант развития событий реален, ему наверняка дадут больше времени. Точилину понравилась игра с ЦСКА, а также он рассказал, что задача была встряхнуть команду. Удалось ли ему это – покажет время. В целом по комментариям тренера кажется, что он не рассчитывает долго оставаться на этой должности или переживает за своё положение.

«Крылья Советов» гораздо лучше проводят сезон, впечатляют результативностью и обыгрывали сочинцев в шести официальных встречах подряд. Огромное преимущество на стороне самарцев, поэтому предлагаем поставить на их победу за коэффициент 1.95. Точилин пока испытывает трудности.

Прогноз и ставки на матч «Крылья Советов» — «Сочи» 23 сентября 2023 года

«Крылья Советов» доминируют в очных встречах с «Сочи», а также превосходят по уровню подготовки, последним результатам и настроению. Впервые за полгода забил Владимир Писарский. Сочинцы проиграли 9 из 10 последних матчей во всех соревнованиях. Ловить в игре с подопечными Осинькина им нечего, особенно учитывая удручающую статистику выездных встреч.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.95.