«Витязь» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» и ТБ 5.5 за 3.54.

«В предыдущем туре «Торпедо» в присущем ему стиле победило в Минске. То есть сперва профукало преимущество в три шайбы, потом забросило четвёртую и героически отбилось в конце. В Нижнем всё нормально, «Торпедо» едет дальше.

У «Витязя» всё совсем ненормально. До недавнего времени «Витязь» не лежал на дне турнирной таблицы лишь потому, что место было занято «Нефтехимиком». Но «маленьких татар» прорвало в матче с «Авангардом», и теперь никто не мешает «витязям» лежать на дне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кажется, главная причина, приведшая подмосковную команду к такому плачевному результату, кроется в географии. Ну нельзя команду кидать из района в район. В Подольске «Витязь» был дома, там у него была неслабая поддержка и был прочный тыл. Для Балашихи «Витязь» никто и зовут его никак, и игроки не могут этого не чувствовать – отсюда и результат. Когда у тебя все матчи выездные, лучшего ждать не приходится.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2023, вторник. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Следующий выездной матч, который «Витязь» сыграет как бы дома, будет с «Торпедо». Меньше недели назад соперники уже встречались в Нижнем Новгороде, там у гостей было без шансов. Предположу, что и на этот раз следует ожидать нечто подобное, разве что шайб может быть заброшено несколько больше.

Прогнозирую весёлый матч с тоталом от 5.5 и выше, победу в котором в основное время одержит лихое «Торпедо». Потому что лихое и даже в какой-то мере безбашенное», — сказал Лебедев.