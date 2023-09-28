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«Витязь» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Витязь» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Витязь» – «Лада».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.78.

«Витязь» в сентябре выглядит безнадёжно: 10 поражений в 11 матчах, эффективность атаки – полторы шайбы за игру. Уж если «Торпедо» и минскому «Динамо» с их вполне проходимой обороной подмосковная команда положила всего четыре гола в трёх играх, то жёсткой системной «Ладе» они точно не забьют ни разу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У тольяттинцев в понедельник кончилась четырёхматчевая победная серия, но и соперником был сверхмотивированный «Трактор». Второй осечки команда Браташа точно не допустит. Но силы побережёт: впереди сложные матчи в Минске, дома с Уфой и выезд на Дальний Восток. Поэтому матч будет малорезультативным», — сказал Плющев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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