«Витязь» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Витязь» – «Лада».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.78.

«Витязь» в сентябре выглядит безнадёжно: 10 поражений в 11 матчах, эффективность атаки – полторы шайбы за игру. Уж если «Торпедо» и минскому «Динамо» с их вполне проходимой обороной подмосковная команда положила всего четыре гола в трёх играх, то жёсткой системной «Ладе» они точно не забьют ни разу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У тольяттинцев в понедельник кончилась четырёхматчевая победная серия, но и соперником был сверхмотивированный «Трактор». Второй осечки команда Браташа точно не допустит. Но силы побережёт: впереди сложные матчи в Минске, дома с Уфой и выезд на Дальний Восток. Поэтому матч будет малорезультативным», — сказал Плющев.