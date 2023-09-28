«Витязь» — «Лада»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 28 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Витязь» – «Лада».

Ставка: победа «Лады» в матче за 1.83.

«Витязь», конечно, никакой. В принципе, неплохо смотрится, в принципе, неплохо играет. Потом на ровном месте следует провал, как во втором периоде с «Торпедо», — и «уноси готовенького». Не устаю повторять, что любовь к перемене мест, особенно мест базирования клуба, до добра не доводит. Не чувствуют «витязи» себя в Балашихе как дома, отсюда не все, но многие сегодняшние проблемы и проистекают.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В принципе, при таком результате – одна победа в десяти матчах, да и та добыта в серии послематчевых буллитов — вот-вот должны последовать оргвыводы. Команду надо сперва встряхивать, потом перетряхивать, и это точно не сможет сделать тот, кто готовил её к сезону.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

«Лада» должна ускорить вышеупомянутое. Потому что у тольяттинцев если не всё в шоколаде, то в любом случае гораздо лучше, чем казалось перед началом сезона. Команда получилась и играющая, и бьющаяся одновременно. Такая должна «витязей» не переиграть, так замучить. Поэтому прогнозирую средний по голевому содержимому матч с тоталом выше 4.5, по итогам которого гости любым способом наберут два очка», — сказал Лебедев.