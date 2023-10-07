«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.69.

«Манчестер Юнайтед» примет дома «Брентфорд» в очередном туре АПЛ. У «красных дьяволов» продолжаются сплошные неудачи. Но сейчас к ним в гости приедет соперник, у которого не меньшие проблемы. Думаю, команда тен Хага обязана сейчас выигрывать.

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На неделе «МЮ» проиграл в Лиге чемпионов. Причём если неудачу с «Баварией» ещё можно было предсказать, то вот 2:3 от «Галатасарая» уже многих удивило. Впрочем, турецкий клуб сейчас очень сильно выступает. А вот команда тен Хага часто терпит неудачи со старта сезона. Вроде бы есть хороший подбор игроков у «Юнайтед», даже несмотря на множество травмированных, но всё равно не могут начать стабильно выигрывать «манкунианцы».

А вот «Брентфорд» идёт на длинной серии без побед, которая насчитывает уже пять матчей. За этот период команда, в частности, не смогла выиграть у «Ноттингем Форест» (1:1), у «Эвертона» (1:3) и у «Борнмута» (2:2). Хотя их уровень примерно равный. В таблице «пчёлы» уже опустились ниже середины.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, «Юнайтед» испытывает много проблем. Но всё-таки когда-то же серия неудач должна закончиться. Состав у клуба есть, как и толковый тренер. Думаю, в этом матче «красные дьяволы» обязательно выиграют. Они будут мотивированны после неудачи в Лиге чемпионов», — сказал Павлюченко.