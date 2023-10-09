СКА — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ к Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на игру КХЛ СКА — «Куньлунь».

Ставка: победа СКА и ТМ 7.5 за 1.86.

«С первого взгляда в этом матче всё яснее ясного. Если уж питерцы в предыдущем туре сумели заломать действующего чемпиона, то с «Куньлунем» должны разобраться на раз-два. Тем более что китайская команда идёт на серии из шести поражений подряд. То есть пинают её все кому не лень. Более того, для «Куньлуня» это будет уже восьмой матч за две недели, причём играет он практически неизменным составом. Или, как говорят в армии, «не вынимаясь и не меняя белья».

Всё это так и есть, и у «Куньлуня» нет никаких шансов против СКА. Но только против нормального СКА – играющего и мотивированного. А вы попробуйте хоть кого-нибудь мотивировать на «Куньлунь» после ЦСКА. И попробуйте кого-нибудь заставить прилично играть против «Куньлуня» после победы над ЦСКА. Попробуйте, попробуйте — а я на нас погляжу.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом и заключается главная проблема СКА, который в нынешнем своём состоянии не может проиграть замордованному календарём «Куньлуню», но может проиграть сам себе. Я надеюсь, что такого не произойдёт, хотя год назад тот же «Куньлунь» щёлкал на тот момент действующего и одновременно будущего чемпиона как семечки.

Предположу непростой матч, не слишком результативный, с тоталом не выше 7,5. В итоге питерцы всё-таки загоняют китайцев и одержат победу в основное время», — сказал Лебедев.