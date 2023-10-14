«Астана» — «Зенит»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Единой лиги ВТБ

14 октября состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» — «Зенит». Начало — в 12:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Для клуба из Казахстана это будет первый матч нового сезона, а вот «Зенит» уже сыграл три матча и в двух из них уступил! Если поражение от ЦСКА понять можно, то неудачу в домашней игре с «Уралмашем» Хави Паскуалю могут и не простить. Нужно срочно реабилитироваться перед болельщиками, для этого нужна победа над «Астаной». Сможет ли петербургский клуб уверенно победить?

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