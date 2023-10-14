Барбора Крейчикова – Дарья Касаткина: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Чжэнчжоу

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Чжэнчжоу Барбора Крейчикова – Дарья Касаткина.

Ставка: победа Крейчиковой за 1.66.

«В полуфинале крупного женского теннисного турнира на харде в китайском Чжэнчжоу наша Дарья Касаткина сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.

27-летняя чешская теннисистка на харде за последний год выиграла 21 матч из 32. В этом сезоне в её активе два трофея, а всего за карьеру семь в одиночном разряде. На пути в полуфинал она оставила за бортом хорватку Петру Мартич – 7:5, 6:1 и украинку Лесю Цуренко, которая отказалась от борьбы после проигранного первого сета – 3:6. Так что 13-я ракетка мира явно не перенапряглась на этой неделе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

26-летняя Касаткина в этом сезоне трофеев не выигрывала. В Чжэнчжоу она выиграла у венгерки Тими Бабош – 6:1 7:5 и у хозяйки кортов Чжосюань Бай – 6:2, 6:4. А четвертьфинал против Онс Жабер не состоялся. Так как теннисистка из Туниса не смогла выйти на корт. Всего у Дарьи 23 победы на этом покрытии из 41 матча за последний год.

С Крейчиковой россиянка играла три раза и потерпела два поражения. В этом году 12-я ракетка мира из России сначала выиграла у Барборы – 6:2, 7:5, а затем уступила – 4:6, 6:4, 5:7. Все встречи между собой девушки провели на харде.

В финал выйдет Крейчикова. Она гораздо стабильнее играет на этом покрытии», — сказала Петрова.