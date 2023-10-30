«Сибирь» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Витязь».

Ставка: победа «Сибири» в матче за 1.53.

«Нельзя сказать, что у «витязей» совсем не пошел дальневосточный выезд. Подмосковная команда уступила в Хабаровске, но два очка из Владивостока увезла. Нельзя сказать, что у «Сибири» совсем все хорошо. Победная серия новосибирцев на пятом матче была брутально остановлена столичными армейцами. Визуально определенное преимущество у сибиряков в предстоящем матче должно быть, но пока оно не видится таким, чтобы однозначно объявлять «Сибирь» фаворитом и потенциальным победителем.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, у «Сибири» есть не такое уж и большое, но все-таки преимущество по количеству побед в личных встречах. Да, оба междусобойчика прошлого сезона сибиряки выиграли, но, между прочим, оба выиграли за пределами основного времени. На сегодняшний день «сухой остаток» таков: 50 процентов домашних очков «Сибири» принимают 18,2 процента выездных очков «Витязя» — в гостях у подмосковной команды абсолютно худший результат во всей лиге. И это тоже не следует забывать.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 октября 2023, понедельник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Суммируем. На выходе получается не слишком богатый на голевые события матч с тоталом ниже 7,5. В итоге хозяева наберут два очка, но не факт, что уложатся в основное время», — сказал Лебедев.