«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: прогноз Эдуарда Мора на игру Примеры
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Райо Вальекано».
Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.78.
«Реал» находится в хорошей форме. Команда идет на первом месте. Она практически не замечает соперников.
Да, «Райо» не уступает в семи турах. Но если вспомнить, у команды бывают досадные поражения, такие как домашнее от «Атлетико» (0:7).
Испания - Примера . 12-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Учитывая, что лидеры «Реала» только-только продлили контракты, а команда отдыхала неделю, думаю, у «Райо» нет никаких шансов. Будет очень уверенная и крупная победа «Мадрида», — сказал Мор.
Настоящая находка для Анчелотти:
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