«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: прогноз Эдуарда Мора на игру Примеры

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.78.

«Реал» находится в хорошей форме. Команда идет на первом месте. Она практически не замечает соперников.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, «Райо» не уступает в семи турах. Но если вспомнить, у команды бывают досадные поражения, такие как домашнее от «Атлетико» (0:7).

Учитывая, что лидеры «Реала» только-только продлили контракты, а команда отдыхала неделю, думаю, у «Райо» нет никаких шансов. Будет очень уверенная и крупная победа «Мадрида», — сказал Мор.