«Коламбус» — «Оттава»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Коламбус» — «Оттава».

Ставка: победа «Коламбуса» за 2.75.

«Мы теперь «Коламбус» любим, там играют сразу четыре россиянина: форварды Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Кирилл Марченко, защитник Иван Проворов. Недавно в матче с «Бостоном» (5:2) каждый из них забросил по шайбе, установив уникальный и непостижимый рекорд НХЛ. Да, не было того, чтобы сразу четыре русских в одном матче за одну команду забивали голы.

В общем, это что-то из времен «Русской пятёрки». В последних пяти матчах «Коламбус» победил три раза. То есть это не такой уж безнадёжный аутсайдер. Конечно, стабильности «Блю Джекетс» не хватает. Но они хотя бы на подъёме. А вот «Оттава» — на спаде.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Два поражения подряд, причём последнее от «Флориды» — дома со счётом 0:5. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Причём атака у «Оттавы» сильна, но здесь её будто выключило.

Я веду к тому, что «Коламбус» на домашней площадке вполне может победить равного себе соперника, который слегка потерял себя. Обе команды занимают последние места на Востоке, но «Коламбус» (18) уже обогнал «Оттаву» (16) и настроен на то, чтобы идти вверх.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 02 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

Я бы в этом матче взял кэф 2.75 на то, что в основное время победит «Коламбус», — сказал Лысенков.