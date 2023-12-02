Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» — «Гранада»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Испании

«Реал» — «Гранада»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Гранада» в 15-м туре Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 1.75.

«Реал» больше всех среди грандов европейского футбола страдает от травм звёзд. Но пока это его не останавливает ни в чемпионате, ни в Лиге чемпионов. Обыграли «Наполи» на неделе очень ярко и красиво, хотя матч уже ничего не значил. А в чемпионате пока делят первое место с «Жироной», но от «Барселоны» оторвались на четыре очка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тут опять видел информацию, что Беллингем досрочно закончил тренировку. Но, думаю, всё-таки ничего серьёзного, скорее всего, небольшой дискомфорт. И это нормальная ситуация. Беллингем и Родриго – это люди, на которых сейчас Анчелотти возлагает главные надежды в атаке. Но мне нравится, как в отсутствие других звёзд проявляют себя Хоселу, Диас. Сейчас вот 19-летний паренёк забил в Лиге чемпионов. «Реал» боеспособен.

Испания - Примера . 15-й тур
02 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Гранада
Гранада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И в этом матче я жду уверенной победы Мадрида. «Гранада» — один из аутсайдеров. Команда играет достаточно весело, но пропускает невероятно много. В гостях у неё дела совсем плохи. И смена тренера в одночасье не поможет. «Реал» с такими легко разбирается. Ставлю на его победу с форой (-2)», — сказал Титов.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android