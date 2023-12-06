«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Питтсбург».

Ставка: победа «Тампа-Бэй» в матче за 1.78.

«Тампа» недавно пережила эмоциональный провал, а потом взлёт. Сначала было поражение от «Далласа» в Техасе (1:8). И там всё выглядело как катастрофа – при счёте 1:6, когда впереди оставалась ещё половина матча, голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отказался уходить в запас. Так он был обижен на эту ситуацию, так хотел её перебороть.

Васю всё-таки уговорили уйти. Но в следующем матче «Тампа» у себя дома играла как раз против «Далласа» — и одержала убедительную победу со счётом 4:0, а Василевский уже сделал «сухарь».

Это говорит о том, что у «Тампы» чемпионский характер и такая эмоциональная встряска лишь сделала её сильнее. Кроме того, за «Лайтнинг» выступает Никита Кучеров, который идёт на первом месте в списке лучших бомбардиров лиги.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Питтсбург» же в этом сезоне играет очень средне. И связано это с тем, что команда перегружена возрастными хоккеистами. Они классные – как те же Кросби, Малкин, Летанг, Карлссон. Но не хватает свежей крови, чтобы команда развивалась и шла вверх.

И учтите ещё один парадоксальный факт – несмотря на свои проблемы, «Питтсбург» обыграл «Тампу» в последних пяти очных матчах. Вот так! С другой стороны, не может же «Лайтнинг» проигрывать вечно.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 07 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Я бы в этом матче взял кэф 1.78 на то, что «Тампа» одержит итоговую победу. Сейчас южане находятся на подъёме, они должны этот импульс использовать», — сказал Лысенков.