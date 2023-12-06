«Тампа-Бэй» — «Питтсбург». За Никиту Кучерова говорит хоккей!

Россиянин предпочитает доказывать всё на деле. Матч с Малкиным и Кросби не станет исключением.

7 декабря состоится матч регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» — «Питтсбург». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.22. Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 7 декабря 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз» (07.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 07 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

7 декабря состоятся четыре игры регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на стадионе «Амали-Арена» в городе Тампа «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Питтсбург Пингвинз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

В этом сезоне «Тампа-Бэй» очень нестабильна. В 26 встречах в регулярном чемпионате НХЛ она одержала только 11 побед. Если бы не невероятный Никита Кучеров, «Лайтнинг» располагались бы в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции.

Кучеров возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ. В 25 играх он забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач. Отметившись голевым пасом в матче с «Далласом» (1:8), россиянин установил клубный рекорд. Для того чтобы добраться до отметки в 40 очков ему потребовалось всего 24 матча.

Кроме того, записав на свой счёт заброшенную шайбу и ассист в последней игре с «Далласом» (4:0), Кучеров продлил свою серию с результативными передачами до 10 матчей. Ранее подобное удавалось только двум хоккеистам «Тампа-Бэй» — Брэду Ричардсу и Мартену Сан-Луи. Ещё нападающий вышел на 12-е место в истории НХЛ по очкам среди россиян. Теперь у него 771 очко.

Также последняя встреча с «Далласом» интересна тем, что первый шат-аут в сезоне оформил Андрей Василевский. Голкипер относительно недавно восстановился после перенесённой операции и постепенно начал набирать форму. В ближайшем будущем дела подопечных Джона Купера должны пойти на лад.

«Питтсбург» тоже не может похвастаться стабильностью в этом сезоне. В 24 встречах он одержал только 11 побед. Подопечные Майка Салливана расположились на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от занимающей восьмое место «Тампа-Бэй» составляет два очка, однако у них есть несколько матчей в запасе.

Всё бы ничего, но к предстоящему матчу «Пингвинз» подходят в очень плохом тонусе. Несмотря на старания Сидни Кросби, в 7 из 10 последних встреч в регулярном чемпионате НХЛ они потерпели поражения. Нападающий за этот период времени забросил пять шайб и отдал две результативные передачи.

Отметившись заброшенной шайбой в последней игре с «Филадельфией» (1:2 ОТ), капитан «Питтсбурга» вышел на единоличное 24-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Теперь на его счету 565 шайб. Кроме того, Кросби стал лучшим бомбардиром в матчах с «Флайерз».

Сидни обошёл легендарного Марио Лемье, который набрал 124 очка во встречах с «Филадельфией». Кросби забросил 54 шайбы и сделал 71 результативную передачу в играх с «Флайерз». А вот его звёздный сокомандник Евгений Малкин в последнее время стал реже радовать результативностью. В последних 10 матчах он забил два гола и отдал столько же ассистов.

Также спад наблюдается в результативности ведущего защитника «пингвинов» Эрика Карлссона. В последних восьми встречах в регулярном чемпионате НХЛ он забросил только одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

При таком раскладе в победу «Тампа-Бэй» верится больше. Поставить на то, что она выиграет в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22. Только в двух из пяти последних матчей на домашней арене «молнии» проиграли. При этом «Виннипегу» они уступили в овертайме — 2:3.

«Сухарь» в матче с «Далласом» наверняка придаст уверенности не только Андрею Василевскому, но и остальным хоккеистам «Лайтнинг». Есть основания полагать, что голкипер и Никита Кучеров сделают результат в предстоящем матче.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 7 декабря 2023 года

Обе команды нестабильны, но у «Тампа-Бэй» есть этому оправдание. Много пропустил из-за травмы Василевский. Теперь, когда вратарь восстановился и начал возвращать былые кондиции, «молнии» наверняка прибавят. У «Питтсбурга» в последнее время наблюдается спад. Поражений стало больше, а забивать ведущие хоккеисты стали меньше. Тащить пытается Сидни Кросби, но его стараний хватает далеко не всегда.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» за коэффициент 2.22.