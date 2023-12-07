«Эвертон» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ньюкасла» за 2.31.

«Эвертон» и «Ньюкасл» встретятся в середине недели в рамках 15-го тура АПЛ. Думаю, «ирисок» тут точно ждёт поражение.

«Ньюкасл» очень прилично выступает в этом сезоне. Если добавит стабильности, то всерьёз начнет претендовать на высокие позиции в таблице. А так, пока что «сороки» идут на шестом месте. Отставание от ближайших соперников выше составляет всего один и три балла.

В большинстве последних туров подопечные Хау выигрывали — 1:0 с «Ман Юнайтед», 4:1 с «Челси» и 1:0 с «Арсеналом». Несомненно, это очень важные и сложные виктории. Причём даже в Лиге чемпионов, в которой коллектив параллельно выступает, он играет не так плохо, недавно сумел снова отобрать очки у «ПСЖ» (1:1). В группе еврокубка «Ньюкасл» всё ещё имеет шанс на выход в плей-офф.

«Эвертону» сейчас некогда думать о еврокубках. После штрафа за финансовые нарушения клуб потерял 10 очков и опустился сразу в зону вылета. Хотя большого отставания от соперников со спасительных мест у «ирисок» пока нет — два балла до «Лутон Таун» с 17-й строчки. Уверен, подопечные Шона Дайча еще поборются за выживание. Всё-таки в последнее время они чередовали победы с неудачами.

Не думаю, что сезон для мерсисайдцев полностью испорчен. Однако сейчас они точно потеряют очки. «Ньюкасл» намного сильнее своего соперника — он без особых проблем способен выиграть с отрывом в счёте», — сказал Павлюченко.