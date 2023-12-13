«Ньюкасл» — «Милан»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл»— «Милан».

Ставка: победа «Ньюкасла» за 1.79.

«Ньюкасл» и «Милан» сойдутся в шестом туре Лиги чемпионов. Интересная ситуация сложилась в «группе смерти». Перед последним туром обе команды делят третье место и еще могут опередить «ПСЖ» со второй строчки.

Оба коллектива не лучшим образом провели этот групповой этап ЛЧ – по два раза сыграли вничью и проиграли, а также в одном матче победили. В другой группе еврокубка такие результаты могли бы уже лишить их шансов на участие в плей-офф. Однако это «группа смерти» — тут все команды теряли очки. Сейчас и у «Ньюкасла», и у «Милана» по пять очков в активе – «ПСЖ» опережает их только на два балла. Так что, тот кто выиграет сейчас, возможно, займет второе место. Пока по дополнительным параметрам выше стоят англичане.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ньюкасл» неплохо стартовал в этой ЛЧ – сперва поделил очки как раз с «Миланом» (0:0), а затем и вовсе сумел обыграть «ПСЖ» – 4:1. Но после этого «сороки» в трех турах не выигрывали, набрав еще один балл в матче с «ПСЖ» (1:1). А вот миланцы по-другому провели пять туров – в трех первых матчах не побеждали, а потом сумели обыграть «ПСЖ» (2:1), когда казалось, что они уже близки к потере шансов на выход из группы.

Если смотреть на последние результаты противников в домашних лигах, то дела у них там складываются тоже не лучшим образом. Клубы чередуют победы и ничьи, а также находятся примерно в одинаковых частях таблицы. «Милан», к примеру, недавно обыграл «Фиорентину» (1:0) и «Фрозиноне» (3:1), но в то же время уступил «Аталанте» (2:3). А «Ньюкасл» хотя и обыграл «Челси» (4:1) с «МЮ» (1:0), но в последних турах уступил «Эвертону» (0:3) и «Тоттенхэму» (1:4).

Да, по всем параметрам соперники подходят к очной встрече примерно в равной игровой форме. Однако я все же отдаю предпочтение «Ньюкаслу». На мой взгляд, у себя дома «сороки» часто показывают очень сильный футбол, тот же «ПСЖ» они сумели обыграть — 4:1. «Милан» не так стабилен. Думаю, представитель Италии проиграет», — сказал Павлюченко.