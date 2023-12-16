«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Тимура Журавеля на матч АПЛ

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: гол «Шеффилда» за 1.95.

«Непонятно, что здесь будет, «Шеффилд» сменил тренера, стал подниматься и одержал победу в последнем туре, а у Почеттино, когда команда вроде бы окрылилась ничьей с «Сити» 4:4, а потом ещё и победа над «Тоттенхэмом», казалось, что всё, а сейчас три поражения в четырёх последних матчах, команда не в порядке. Когда ты проигрываешь больше, чем выигрываешь, а ты при этом топ-клуб с большим статусом, что тут может быть — мне кажется, очень неустойчивая, прежде всего, психологическая ситуация, да и игровая тоже. То, что пошло на поправку, на самом деле оказалось фейком, фикцией, поэтому мне кажется, что этот матч на три результата. Тут и «Шеффилд» может на самом деле взбрыкнуть, но, мне кажется, всё-таки «Челси» своё возьмёт. Но поскольку на три результата, то я бы именно в исход не полез бы.

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Я бы поставил на гол «Шеффилда», мне кажется, что эта команда очень простецкая и примитивная, тем не менее в гостях на «Стэмфорд Бридж» найдёт способ взломать эту очень дёрганую оборону «Челси». Гол «Шеффилда» мне нравится, и я бы рекомендовал поставить именно на это, хотя, кажется, через тотал больше «Челси» одержит победу, как они недавно сделали в матче с «Брайтоном», но боюсь, поэтому давайте на гол «Шеффилда» сыграем», — сказал Журавель.

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