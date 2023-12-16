«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» в 17-м туре АПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 за 1.95.

«Манчестер Сити», видимо, придется обойтись без Холанда в этом матче. Это проблема. Но есть Альварес, который комфортно чувствует себя на острие атаки — а отсутствие Холанда может даже помочь ему. Партнёры будут больше снабжать аргентинца мячом, он получит больше свободы, и морально ему будет проще. Есть кому отдавать передачи. И, думаю, Фоден с Грилишем будут чаще обострять, идти в дриблинг.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Кристал Пэлас» вроде бы на выезде чувствует себя лучше, чем дома, но в любом случае уже пять матчей без побед. При этом стали довольно много пропускать – в среднем по два мяча за игру. А тут надо противостоять сыгранной атаке «Сити», пусть и без Холанда. Не думаю, что лондонцы здесь смогут рассчитывать на хороший для себя результат.

«Сити» надо догонять конкурентов, которые ушли вперёд. Предположу, что минимум три мяча команда Гвардиолы забьёт. Для неё это средний показатель в домашних встречах в нынешнем сезоне», — сказал Титов.