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«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» в 17-м туре АПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 за 1.95.

«Манчестер Сити», видимо, придется обойтись без Холанда в этом матче. Это проблема. Но есть Альварес, который комфортно чувствует себя на острие атаки — а отсутствие Холанда может даже помочь ему. Партнёры будут больше снабжать аргентинца мячом, он получит больше свободы, и морально ему будет проще. Есть кому отдавать передачи. И, думаю, Фоден с Грилишем будут чаще обострять, идти в дриблинг.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Кристал Пэлас» вроде бы на выезде чувствует себя лучше, чем дома, но в любом случае уже пять матчей без побед. При этом стали довольно много пропускать – в среднем по два мяча за игру. А тут надо противостоять сыгранной атаке «Сити», пусть и без Холанда. Не думаю, что лондонцы здесь смогут рассчитывать на хороший для себя результат.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сити» надо догонять конкурентов, которые ушли вперёд. Предположу, что минимум три мяча команда Гвардиолы забьёт. Для неё это средний показатель в домашних встречах в нынешнем сезоне», — сказал Титов.

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