«Кадис» — «Реал Сосьедад»: прогноз Егора Титова на встречу чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Кадис» – «Реал Сосьедад» в 18-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.47.

«Реал Сосьедад», конечно, явный фаворит матча, но «Кадис» — очень кусачая команда. Такая звериная прям. Набрасываются на соперника, много фолят, не дают играть. А сами свои шансы в таком футболе умеют находить. Да, результаты не самые лучшие, но и не в зоне вылета команда. Вроде бы всего две победы в 17 турах, но восемь ничьих. И забить «Кадису» не так уж просто. Поэтому поостерегусь брать победу «Сосьедада». У него есть травмированные, и не в каждом матче удаётся команде Захаряна реализовать себя в атаке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Голов здесь много не жду. Думаю, один мяч может всё решить. Не исключаю и ничью 0:0, тем более «Кадис» уже четыре раза подряд сыграл вничью. Это в его стиле. Поставлю на то, что более статусная команда не проиграет, при тотале меньше 3.5. «Сосьедад» — участник плей-офф Лиги чемпионов, и у него в составе много мастеровитых ребят. Проигрывать здесь точно нельзя, учитывая плотную борьбу в таблице», — сказал Титов.