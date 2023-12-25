«Амур» — «Нефтехимик»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Амур» – «Нефтехимик».

Ставка: победа «Амура» за 2.16.

«В Хабаровске нас ждёт матч жизни между «Амуром» и «Нефтехимиком».

Подопечные Андрея Мартемьянова буквально в прямом и переносном смысле стоят и топчутся на пороге плей-офф, долгое время находятся на девятом месте Восточной конференции и никак не шагнут в кубковую восьмёрку. Перед игрой с нижнекамцами «Амур» играл на выезде с «Металлургом» и досадно уступил в овертайме (3:4), набрав таки одно очко. После 42 матчей у хабаровчан сейчас столько же очков. Ефим Гуркин сравнял счёт на последней минуте третьего периода, но затем настало дополнительное время. А сейчас Станислав Бочаров, Евгений Грачёв и компания готовы к тому, чтобы обыграть гостей.

«Нефтехимик» в субботу принимал дома московское «Динамо». И быстро повёл в счёте, причём в две шайбы. Никита Сетдиков и Андрей Белозёров вроде бы создали солидный запас команде Олега Леонтьева. Но удержать победу не удалось, и нижнекамцы, дотянув до овертайма, вынуждены были уступить 2:3. У «Нефтехимика» стало 39 очков в 42 матчах. То есть победа в предстоящей игре нужна обеим командам.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2023, понедельник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне «Нефтехимик» и «Амур» встречались дважды. Оба раза в Нижнекамске победа досталась хозяевам – 3:2 Б и 4:0. Естественно, что «Амур» жаждет реванша. Очки им тоже очень необходимы. Эти два фактора совпадут, и хабаровская команда одержит победу в основное время», — сказал Емелин.