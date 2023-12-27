«Челси» — «Кристал Пэлас»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Челси» за 1.71.

«Челси» и «Кристал Пэлас» сыграют в 19-м туре чемпионата Англии. Я тут верю в победу «синих». У гостей шансов на успех почти нет.

«Челси» продолжает выступать нестабильно. В последних пяти турах клуб по три раза проиграл и дважды выиграл. На прошлых выходных не сумели справиться подопечные Почеттино с «Вулверхэмптоном» — 1:2. Хотя в том матче были у них шансы даже вничью сыграть. До этого в последний раз «пенсионеры» обыгрывали только «Шеффилд» со дна таблицы – 2:0. Сам же «Челси» в АПЛ идёт на 10-м месте и уже сильно отстаёт от противников из топ-5.

Но у «Кристал Пэлас» проблем в АПЛ больше сейчас. С 18 очками команда идёт на 15-м месте. Хотя пока отрыв от зоны вылета у подопечных Ходжсона достаточный – шесть и более очков. Но давно «орлы» не выигрывали. В последних турах они пару раз сыграли вничью с вышестоящими командами – 2:2 с «Ман Сити» и 1:1 с «Брайтоном».

Да, думаю, «Челси» тут будет не так легко. Команда чередует разные результаты, выступает очень нестабильно. «Кристал Пэлас» явно окажет сопротивление «синим», скорее всего, забьёт. Но всё же три очка достанутся хозяевам поля, думаю. Недавно команда Почеттино, например, выбила «Ньюкасл» из Кубка лиги», — сказал Мостовой.