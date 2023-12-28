«Брайтон» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.50.

«Шпоры» вышли из кризиса, начали чаще выигрывать. Но я не думаю, что гостям тут будет легко выиграть.

«Брайтон» довольно неплохо смотрится в этом сезоне. В первой половине сезона команда не так часто проигрывала. И это при том, что у «чаек» была ещё Лига Европы, в групповом этапе которой они тоже добились успеха – финишировали на первой строчке. А в АПЛ подопечные Де Дзерби сейчас идут на девятой позиции, всего в трёх очках от топ-6. Если бы не пара неудач недавно с «Кристал Пэлас» (1:1) и с «Бёрнли» (1:1), они бы шли намного выше.

«Тоттенхэм» же не выступает в еврокубках в этом сезоне. В том числе поэтому команда показывала отличные результаты в чемпионате Англии, особенно в первые месяцы. Почти только выигрывали подопечные Постекоглу и шли на первых строчках. Но затем ситуация изменилась, в лазарете было слишком много игроков, и клуб начал проигрывать.

Но вот уже в трёх турах кряду «шпоры» только выигрывали – они вышли из кризиса. Сумел клуб нанести поражения «Ньюкаслу» (4:1), «Ноттингем Форест» (2:0) и «Эвертону» (2:1). В таблице лиги «Тоттенхэм» вернулся в топ-4. Сейчас он отстаёт от «Астон Виллы» с третьего места на три очка, а от «Арсенала» со второго – на четыре.

Думаю, тяжёлая игра тут ждёт «Тоттенхэм». «Брайтон» — далеко не самый простой соперник в АПЛ. Однако «шпоры» неплохо смотрелись в последних матчах, перестали терпеть неудачи. А вот «чайки» как раз зачастили с потерями очков. Так что тут хозяева поля проиграют», — сказал Павлюченко.