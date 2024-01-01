«Реал Сосьедад» — «Алавес»: дата матча Примеры, кто фаворит, сыграет ли Захарян

2 января состоится матч 19-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Алавес». Начало игры — в 21:15 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.55. Шансы «славных» оценили в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Эксперты считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Алавес» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.02. Поставить на «обе забьют» можно за 2.35.

Бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 31 очко. Они отстают от лидирующего мадридского «Реала» на 14 очков. Если поводов мечтать о чемпионстве у подопечных Альгуасиля нет, то замахнуться на путёвку в Лигу чемпионов они вполне могут. От четвёртой строчки их отделяет семь очков.

«Алавес» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды 16 очков. Отставание от зоны вылета составляет всего лишь три очка. Наверняка задача у команды простая – сохранить прописку в Примере. Минувший сезон клуб проводил в Сегунде, но перешёл в Ла Лигу через стыковые матчи в плей-офф на повышение.