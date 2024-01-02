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Марта Костюк — Дарья Касаткина: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Брисбене

Марта Костюк — Дарья Касаткина: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Брисбене
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Брисбене Марта КостюкДарья Касаткина.

Ставка: победа Касаткиной за 1.79.

«В австралийском Брисбене во втором круге крупного женского теннисного турнира на харде WTA-500 россиянка Дарья Касаткина встретится с украинкой Мартой Костюк.

Бесспорно, что этот поединок станет центральным во втором раунде, ведь между собой сыграют равные по силам теннисистки. 21-летняя Марта Костюк в прошлом году выиграла свой первый титул в карьере, а сейчас занимает 38-е место в мировом рейтинге. Здесь в первом круге Марта не без труда, но взяла верх над румынкой Аной Богдан – 4:6, 6:3, 6:3.

26-летняя Дарья Касаткина в прошлом году так до трофейных побед и не добралась, хотя всего у неё их шесть. Сейчас российская теннисистка занимает 18-е место в мировом рейтинге, а в Брисбене имеет пятый номер посева, что позволило ей пропустить первый круг.

На харде обе девушки имеют примерно одинаковые показатели за последний год: у Костюк 21 победа в 36 матчах, у Касаткиной – 23 в 39.

Брисбен (ж). 2-й круг
03 января 2024, среда. 05:30 МСК
Марта Костюк
38
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
18
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Между собой они играли четыре раза. И тут пока паритет – 2-2. Из них на харде было два матча, и здесь тоже равенство – 1-1.

В прошлом году Дарья победила Марту как раз на харде в Токио – 3:6, 6:4, 6:3. Сейчас будет примерно то же самое – трудная победа россиянки», — сказала Петрова.

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