«Вест Хэм» — «Брайтон»: когда матч АПЛ, во сколько начало, кто фаворит

2 января состоится матч 20-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Брайтон». Начало игры — в 22:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «молотобойцев» можно с коэффициентом 2.35. Шансы «чаек» оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Эксперты считают, что матч «Вест Хэм» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.50.

«Молотобойцы» занимают шестое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 33 очка. Они отстают от пятой строчки всего на три очка, а от лидирующего «Ливерпуля» — на девять. Команда выиграла 10 из 19 матчей, потерпев шесть поражений.

«Брайтон» занимает восьмое место и находится в трёх очках от «Вест Хэма». Он выиграл 8 встреч из 19. В целом клуб показывает неплохой по результативности футбол, ведь забил уже 38 мячей, но в защите порой допускает непростительные ошибки.