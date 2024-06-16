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Прогноз «Чемпионата» на матч Польша — Нидерланды

Прогноз «Чемпионата» на матч Польша — Нидерланды
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Евро-2024 Польша — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов за 1.58.

В последних двух контрольных встречах поляки победили Украину (3:1) и Турцию (2:1), но стоило ли оно того? В этих матчах получили травмы Аркадиуш Милик, Роберт Левандовски и Кароль Свидерски. Участие последнего в предстоящем матче под вопросом, форварды «Ювентуса» и «Барселоны» точно не сыграют. Ослабнут ли «белые орлы» без своего лидера? Несомненно.

В последних двух контрольных встречах «оранжевые» разгромили Канаду (4:0) и Исландию (4:0). Депай забил в обоих матчах, а во встрече с исландцами ещё и записал на свой счёт красивую голевую передачу. Нидерландцы начали показывать гораздо более зрелый и интересный футбол в нападении, но в то же время стали реже ошибаться в обороне.

Сборная Польши несёт болезненные кадровые потери. Без Левандовского навязать борьбу Нидерландам будет очень сложно. У «оранжевых» преимущество в качестве состава, плюс они начали нащупывать свой футбол. Куман встал на путь исправления. У его подопечных появляется игровая «химия». Поставить на победу нидерландцев можно за 1.58.

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