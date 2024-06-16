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Словения — Дания: прогноз Семёна Зигаева на встречу группы С Евро-2024

Словения — Дания: прогноз Семёна Зигаева на встречу группы С Евро-2024
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Словения — Дания.

Ставка: победа Дании за 1.81.

«Словенцы в своей отборочной группе заняли второе место, набрали 22 очка и без особых проблем отобрались на Евро. В июне команда провела два товарищеских матча и ни разу не уступила. В матче со сборной Армении зафиксирован счёт 2:1, отличились Ян Млакар и Йосип Иличич. А вот Болгарию обыграть не удалось, лишь ничья 1:1, это при том, что словенцам пришлось отыгрываться. Для Словении это будет второе участие в Евро за 24 года, тогда не удалось выйти из группы, сейчас шансы есть, но важно успешно начать уже в 1-м туре.

Любопытно, что словенцы и датчане вместе были в одной квалификационной группе к ЧЕ. В тех матчах команда Каспера Юльманна смогла набрать четыре очка. Первая игра завершилась 1:1, отличились Шпорар и Хойлунд, вторая закончилась со счётом 2:1, в составе датской команды отличились Йоаким Меле и Томас Дилейни.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Два товарищеских июньских матча завершились для них не менее удачно. Были обыграны два северных соседа — Швеция и Норвегия. Состав датчан выглядит сильнее, чем у словенцев. Кроме того, у команды есть серьёзный опыт выступления на международных турнирах. Предположу, что всё это, вкупе с хорошей формой, принесёт им три очка в первом матче», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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