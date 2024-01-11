«Барселона» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на игру Суперкубка Испании

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: победа «Осасуны» с форой (+1.5) за 1.82.

«На следующий день после игры мадридских команд на этот же стадион выйдет вторая пара — «Барселона» и «Осасуна».

У этих команд богатая история очных противостояний. Зачастую «Барселона» выигрывала, но с 2019 года только в двух случаях каталонцы победили с разницей в два и более мяча.

Однако нынешняя «Барселона» не дает повода говорить, что она является явным фаворитом против такого соперника. Все последние победы «Барсы» были на тоненького. Все время все в концовке и даже в Кубке Испании пропустили два и выиграли с разницей в один мяч.

У нынешней «Барселоны» нет запаса суперпрочности. «Осасуна», в свою очередь, очень крепкая команда, которая мало кому дает возможность разбежаться. Хоть «Барселоне» и проигрывает постоянно, но редко когда с разницей более одного мяча, поэтому я бы заиграл тут победу «Осасуны» с форой (+1,5)», — сказал Генич.