«Барселона» — «Осасуна». Левандовски мучит Хави

20 матчей кряду сине-гранатовые не могут выиграть с перевесом больше чем в один мяч. Разве так и должно быть?

11 января состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Осасуна». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу сине-гранатовых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «красных» оценён экспертами в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Осасуна» 11 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Осасуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют сине-гранатовые, сыграет коэффициент 1.07. Гол «красных» доступен с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Осасуна» (11.01.2024)

В Испании футбольный сезон в самом разгаре. Миновало уже 19 туров Ла Лиги. На 11 января запланирован матч 1/2 финала Суперкубка Испании. На стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде померяются силами «Барселона» и «Осасуна». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В 19 турах в чемпионате Испании сине-гранатовые потерпели только два поражения и пять раз сыграли вничью. Всё бы ничего, но «Барселона» расположилась лишь на третьей строчке в турнирной таблице Примеры. Отставание от «Жироны» и «Реала» составляет целых семь очков.

Для того чтобы что-нибудь выиграть, Хави нужно как-то улучшать качество игры подопечных. В последних девяти турах в чемпионате Испании каталонцы уступили как раз «Реалу» (1:2) и «Жироне» (2:4), а также потеряли очки во встречах с «Райо Вальекано» (1:1) и «Валенсией» (1:1).

Во всех остальных матчах сине-гранатовые победили с минимальным перевесом, в частности в игре с замыкающей турнирную таблицу «Альмерией» (3:2). Проблемы у них возникли даже во встрече 1/16 финала Кубка Испании с выступающим в четвёртом по значимости дивизионе Испании «Барбастро» (3:2).

На послематчевой пресс-конференции Хави отметил, что в матче с «Барбастро» команде пришлось немного помучиться. Подопечные испанского специалиста установили новый клубный антирекорд. Уже на протяжении 20 матчей во всех официальных турнирах они не могут выиграть с разницей больше чем в один мяч.

Благо для каталонцев, текущий сезон складывается для «Осасуны» неудачно. Команда из Памплоны вылетела из Лиги конференций, уступив в раунде плей-офф «Брюгге» (1:2 и 2:2). В турнирной таблице Примеры она занимает лишь 12-е место. Отставание от занимающего седьмую строчку «Бетиса» составляет шесть очков.

В последних семи турах в чемпионате Испании «красные» победили только «Райо Вальекано» (1:0) и «Альмерию» (1:0). Вничью подопечные Хагобы Аррасате сыграли с «Лас-Пальмасом», «Реалом Сосьедад» и «Кадисом» (во всех трёх случаях 1:1). Уступили они «Вильярреалу» (1:3) и «Мальорке» (2:3).

И это «Осасуна» ещё прибавила. Если заглянуть пораньше, то там обнаружится семь поражений в стартовых 12 турах первенства. В 1/16 финала Кубка Испании клуб из Памплоны с трудом победил выступающий в третьем по силе дивизионе страны «Кастельон» (1:0 ДВ).

У «красных» наблюдаются серьёзные проблемы с результативностью. В 22 встречах во всех турнирах они забили только 26 мячей. Пропустили тоже сравнительно немного — 31. В начале сезона подопечные Аррасате уступили каталонцам со счётом 1:2. Скорее всего, грядущая встреча ознаменуется подобным исходом.

Поставить на то, что «Барселона» одержит победу и тотал меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Шесть из семи последних очных встреч закончились именно так. Ещё одна игра проходила в Памплоне и ознаменовалась ничьей — 2:2.

В последних 12 турах в чемпионате Испании подопечные Хави забили только 18 мячей, но и сами пропустили относительно немного — 14 голов. Недавно сине-гранатовые приобрели талантливого молодого нападающего Витора Роке. Однако глобальных позитивных изменений трансфер пока что не принёс.

Перспективный 18-летний нападающий уже успел провести в составе новой команды два неполных матча, но результативными действиями в них не отметился. В игре с «Барбастро» он упустил несколько хороших моментов.

Также продолжается спад в игре Роберта Левандовского. В последних 11 турах в чемпионате Испании он забил только три мяча и отдал одну голевую передачу. Не так давно появлялась информация о том, что «Барселона» изучает трансферный рынок в поисках форварда на замену поляку.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Осасуна» 11 января 2024 года

Несмотря на имеющиеся проблемы, «Барселона» выглядит фаворитом грядущего матча. Середняков и аутсайдеров сине-гранатовым, пусть с минимальным перевесом, но удаётся обыгрывать регулярно. «Осасуна» проводит неудачный сезон. Она с трудом побеждает андердогов и часто проигрывает. История очных встреч и статистика свидетельствуют в пользу нерезультативной победы каталонцев.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.86.