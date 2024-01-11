«Барселона» — «Осасуна»: прогноз Александра Вишневского на игру Суперкубка Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: победа «Осасуны» с форой (+1.5) за 1.80.

«Во втором полуфинале Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Осасуной» мне хочется поставить именно на «Осасуну» с плюсовой форой. Отвратительно выглядит в последнее время «Барселона» в защите, пропустив даже два мяча в матче Кубка Испании.

У «Барселоны» много травм среди защитников, что увеличивает вероятность голов «Осасуны». Памплонцы будут максимально мотивированы, так как впервые играют в Суперкубке Испании. Это главные матчи для истории клуба, это главные матчи практически для любого футболиста в карьере.

«Осасуна» в целом выглядит неплохо по сезону, находится в середине турнирной таблицы и редко когда пропускает много. В этом матче она будет биться, так как это будет матч жизни для многих футболистов. В отличие от соперника, у «Осасуны» всего один игрок в лазарете, тогда как у каталонцев есть ещё и Гави с Педри, также надолго выбыл тер Штеген, то есть у «Барселоны» почти половина состава травмирована.

Думаю, что в этом матче «Осасуна» явно недооценена и коэффициент 1.40 на победу «Барселоны» — это явный перебор. Учитывая, как «Барселона» сейчас слабо играет в защите и могут быть проблемы в атаке, у «Осасуны» есть шансы не проиграть в основное время или всё же избежать разгромного поражения. Отметим, что последние три очные встречи завершались победой «Барселоны» ровно в один мяч.

Интересно ещё и то, что 22 матча подряд «Барселона» не может победить крупнее, чем в один мяч. После того как разгромили «Антверпен» со счётом 5:0, так больше крупно не выигрывали. Мне в этом матче нравится ставка на «Осасуну» с форой (+1.5). Если не хотите рисковать, то можно взять и с форой (+2) за 1.44. Если каталонцы и выиграют, то с разницей в один мяч», — сказал Вишневский.