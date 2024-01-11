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«Барселона» — «Осасуна»: прогноз Эдуарда Мора на полуфинал Суперкубка Испании

«Барселона» — «Осасуна»: прогноз Эдуарда Мора на полуфинал Суперкубка Испании
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: победа «Осасуны» с форой (+1.5) за 1.75.

«Барселона» является фаворитом матча. «Осасуна» в этом году выглядит средне, идёт внизу турнирной таблицы. И Суперкубок Испании – это шанс украсить сезон для «красных». Они впервые в истории сыграют в этом турнире. Конечно, они будут упираться, биться.

Да, каталонцы – явные фавориты, но яркий футбол они давно не показывали. Если «Барселона» и побеждала в последнее время, то это были успехи с разницей в один мяч. Они даже установили антирекорд по этому показателю: 22 матча подряд без побед в два мяча и больше. Поэтому поставлю на успех памплонцев с плюсовой форой», — сказал Мор.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
11 января 2024, четверг. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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