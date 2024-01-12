«Даллас» — «Нэшвилл»: прогноз Дарьи Мироновой на игру НХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Даллас» — «Нэшвилл».

Ставка: победа «Далласа» в матче за 1.63.

«Предаторс» дышат в спину «звездам» в таблице дивизиона. У «Старс» две победы подряд над многострадальной «Миннесотой», а в домашних стенах три поражения в последних пяти играх. «Даллас», когда использует свои ресурсы в нужном ключе, очень подвижная, быстрая команда, здорово играющая в пас.

«Нэшвилл», как и ожидалось до старта сезона, сидит в серединке конференции, на финал не рассчитывает, но показывает интересный хоккей при нынешнем тренерском штабе. Хороший сезон проводит Форсберг (45 очков в 41 игре), который уже неоднократно решал исходы, казалось бы, провальных встреч. Этот поединок интересен тем, что у Гурьянова есть шанс показать что-то вразумительное бывшему клубу, хотя «Даллас» терпел, верил и давал шансы до последнего. В НХЛ в этом сезоне Денис провел лишь два матча, а в АХЛ успел записать 30 очков в 27.

В шести последних гостевых встречах «Нэшвилл» одержал пять побед, две из них за пределами основного времени. Сарос в этом сезоне выглядит скромнее, в среднем пропуская три шайбы за вечер. В шести из последних 10 игр «Даллас» забивал минимум по четыре шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 13 января 2024, суббота. 04:00 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

Первая очная игра в сезоне завершилась победой «Хищников» 4:3. Проигравшие хозяева пытались воспользоваться домашним преимуществом, но дважды во втором периоде терпели крах в виде нереализованного буллита и отмененного гола. Второй раз подряд «Старс» не должны так ошибиться. Но факт победы «Нэшвилла» 6 января уравнивает шансы и в эту пятницу. Время возвращать долги — успех «зеленых» при любом раскладе», — сказала Миронова.